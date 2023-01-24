اقتصادي / سمو وزير الطاقة يلتقي وزير النفط والبيئة البحريني
الثلاثاء 1444/7/2 هـ الموافق 2023/01/24 م واس
الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض، اليوم، اجتماعاً مع معالي وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة سير الأعمال في الموضوعات المشتركة في مجال الطاقة.
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23:46ت م
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