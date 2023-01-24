الدوحة 2 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسدانت قطر واستنكرت بأشد العبارات، سماح السلطات الهولندية بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، وشددت على أن هذه الواقعة الشنيعة تعد عملاً تحريضياً، واستفزازاً خطيراً لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم.وحذَّرت "الخارجية القطرية" في بيان اليوم، من أن السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجج الكراهية والعنف، ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة.كما حذَّرت من أن حملات الكراهية ضد الإسلام، وخطاب "الإسلاموفوبيا" شهدت تصعيداً خطيراً باستمرار الدعوات الممنهجة لتكرار استهداف المسلمين في العالم، وجدَّدت في هذا السياق دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته لنبذ الكراهية والتمييز والتحريض والعنف.//انتهى//23:52ت م0236