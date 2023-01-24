الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسعقد مجلس إدارة هيئة الاذاعة والتلفزيون اليوم، اجتماعه الـ 21 (افتراضياً)، برئاسة معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة و التلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.وجرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من القرارات، التي تسهم في تطوير أعمال الهيئة؛ لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتطلعات المشاهدين.واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن فهد الحارثي أبرز أعمال الهيئة ومنجزاتها خلال عام 2022م، بالإضافة إلى تطلعاتها في عام 2023م، والجهود المبذولة في مشروع تحول رأس المال البشري، والتغيرات التي تشهدها الهيئة والسعي نحو تحول رأس المال البشري، إلى جانب الاستفادة من المخزون الأرشيفي للهيئة.بدورهم أشاد أعضاء مجلس الإدارة في الهيئة، بالتحولات التي تشهدها الهيئة خلال الفترة الماضية، مبدين تطلعهم لاستمرار الهيئة في مرحلة التغيير وتحقيقها للطموحات المنشودة.كما قدم الحارثي شكره، لمعالي وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس على المتابعة المستمرة والدعم الذي تجده الهيئة من القيادة الرشيدة.// انتهى //23:58ت م0238