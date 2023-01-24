الجزائر 3 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واسبعث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون رسالة خطية لصاحبِ السموِّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمَّن العلاقات بين البلدين، والأمور ذات الاهتمام المشترك.قام بتسليم الرسالة المبعوث الخاص للرئيس الجزائري السفير صالح بوشة، خلال لقاء رئيس دولة الإمارات له في أبوظبي مساء الثلاثاء، حيث استعرضا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.//انتهى//00:34ت م0002