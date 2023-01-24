واشنطن 3 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واسعقدت أيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية، في ريكيافيك مساء الثلاثاء ، حوار الشراكة الاقتصادية الثنائي الرابع.وناقش الجانبان، -حسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية- سبل تعميق الحوار كونه فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي ومعالجة المخاوف التجارية الثنائية وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.كما بحثا الأولويات العامة في العلاقة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك تأمين سلاسل التوريد، وتوسيع أمن الاستثمار، وحماية البنية التحتية الحيوية، وسبل مواصلة التعاون في أمن الطاقة والطاقة المتجددة والحلول الخضراء لمعالجة أزمة المناخ.//انتهى//00:46ت م0003