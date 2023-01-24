اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الأربعاء 1444/7/3 هـ الموافق 2023/01/25 م واس
نيويورك 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 2.86 نقطة، 0.07%، إلى 4016.95 نقطة, وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضًا بمقدار 30.14 نقطة، 0.27 %، ليغلق عند 11334.27 نقطة.
فيما سجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بواقع 104.40 نقاط، 0.31% إلى 33733.96 نقطة.
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