الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واسعُقدت مساء أمس، ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار بنسخته الثانية المقام في مدينة الرياض، جلسة حوارية تناولت محور " تنمية القدرات البشرية ورفع المعايير المهنية في القطاع العقاري ".وجدد المشاركون أهمية تطوير الكوادر بالتدريب والتأهيل لضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.وأكد الرئيس التنفيذي للمعهد العقاري السعودي المهندس خالد الحمادي خلال مشاركته في الجلسة، أن مسارات التدريب بالمعهد متسقة مع التوجه الاستراتيجي للهيئة العامة للعقار، بهدف النهوض بمستوى المعايير المهنية، ومن ذلك تصنيف المهن العقارية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، تحت مسميات "الوسيط العقاري، التسويق العقاري، الفاحصين، وغيرها".وأضاف أن المعهد حريص على جعل بناء قدرات القطاع العقاري في مسار مستقل، حيث يعد الثاني ضمن المسارات الخمسة لخطة عمل الهيئة، وينفذ عبر برامج ودورات متخصصة إسهاماً في تحقيق رؤية الهيئة العامة للعقار، بأن يكون القطاع العقاري السعودي جاذباً وحيوياً ويتمتع بالثقة والابتكار.// انتهى //01:02ت م0005