ساوثهامبتون 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واسفاز فريق نيوكاسل يونايتد، على نظيره ساوثهامبتون بهدف دون رد ،في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.وسجل جويلاينتون هدف الفوز لفريقه نيوكاسل في الدقيقة 73،ومن المقرر أن تحسم مباراة الإياب بين الفريقين، المتأهل منهما إلى نهائي كأس الرابطة.//انتهى//01:37ت م0006