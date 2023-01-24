رياضي / نيوكاسل يفوز على ساوثهامبتون في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين
الأربعاء 1444/7/3 هـ الموافق 2023/01/25 م واس
ساوثهامبتون 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس
فاز فريق نيوكاسل يونايتد، على نظيره ساوثهامبتون بهدف دون رد ،في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وسجل جويلاينتون هدف الفوز لفريقه نيوكاسل في الدقيقة 73،ومن المقرر أن تحسم مباراة الإياب بين الفريقين، المتأهل منهما إلى نهائي كأس الرابطة.
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