الرياض 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واسوقعت أمانة منطقة الرياض أربعة عقود استثمارية في اليوم الختامي لأعمال ملتقى الاستثمار البلدي"فرص تصنع المستقبل"، وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية الرقمية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان، إلى جانب تشغيل وتنظيم نشاط عربات الأطعمة في المدينة.وأبرمت الأمانة عقدًا استثماريًا مع شركة الاتصالات السعودية stc لمدة 25 سنة، بغرض إنشاء مركز بيانات يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتقديم أحدث الخدمات والتقنيات للمدينة، وإشراك القطاع الخاص في تطويرها، إلى جانب دعم مشاريع التحول الرقمي في العاصمة.وجاءت الاتفاقية الثانية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بالمدينة، وتطوير وتحسين المرافق العامة بما يتواكب مع مفهوم أنسنة المدينة.وتضمنت الاتفاقية الثالثة عقدًا استثماريًا لمدة 25 سنة، بهدف توفير الخدمات لكامل نطاقات الأحياء، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مساهمته في تطوير وتنمية المدينة.كما وقعت الأمانة عقدًا استثماريًا بهدف تنظيم نشاط عربات الأطعمة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدينة، إلى جانب تهيئة 512 موقعًا في نطاق العاصمة.وتأتي العقود الاستثمارية الموقعة في إطار جهود الأمانة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إشراكها في تنمية المدينة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للسكان، وتشغيل وتطوير البنية التحتية بالمدينة// انتهى //23:31ت م0112