واشنطن 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واسأعربت الولايات المتحدة عن إدانتها للهجوم على السفارة الأذربيجانية الذي وقع في وقت سابق اليوم في طهران.وجدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان صحفي اليوم، دعوة الرئيس الأذربيجاني لإجراء تحقيق فوري في هذا العنف غير المقبول.وأكد برايس، أن أي هجوم على الدبلوماسيين أو المنشآت الدبلوماسية في أي مكان غير مقبول، مذكراً حكومة إيران بمسؤوليتها بموجب اتفاقية جنيف لحماية الدبلوماسيين الأجانب في إيران.// انتهى //23:33ت م0114