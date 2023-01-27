رياضي / انطلاق دوري شتاء درب زبيدة بلينة التاريخية بمشاركة 16 فريقاً

الجمعة 1444/7/5 هـ الموافق 2023/01/27 م واس
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رفحاء 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس
انطلق اليوم دوري شتاء درب زبيدة "الوجهة شمالية" لكرة القدم، المقام بقرية لينة التاريخية، بتنظيم من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن الله الملكية، ضمن فعاليات ‫المهرجان، وبمشاركة 16 فريقاً، بنظام خروج المغلوب.
وأكدت المحمية على التقيد بكامل الشروط والقوانين، والالتزام بالروح الرياضة في المنافسة، مشيرةً إلى منح الفائزون بالمراكز الأولى جوائز محفزة.
// انتهى //
23:37ت م
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