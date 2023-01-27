رفحاء 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واسانطلق اليوم دوري شتاء درب زبيدة "الوجهة شمالية" لكرة القدم، المقام بقرية لينة التاريخية، بتنظيم من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن الله الملكية، ضمن فعاليات ‫المهرجان، وبمشاركة 16 فريقاً، بنظام خروج المغلوب.وأكدت المحمية على التقيد بكامل الشروط والقوانين، والالتزام بالروح الرياضة في المنافسة، مشيرةً إلى منح الفائزون بالمراكز الأولى جوائز محفزة.// انتهى //23:37ت م0115