رياضي / انطلاق دوري شتاء درب زبيدة بلينة التاريخية بمشاركة 16 فريقاً
الجمعة 1444/7/5 هـ الموافق 2023/01/27 م واس
رفحاء 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس
انطلق اليوم دوري شتاء درب زبيدة "الوجهة شمالية" لكرة القدم، المقام بقرية لينة التاريخية، بتنظيم من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن الله الملكية، ضمن فعاليات المهرجان، وبمشاركة 16 فريقاً، بنظام خروج المغلوب.
وأكدت المحمية على التقيد بكامل الشروط والقوانين، والالتزام بالروح الرياضة في المنافسة، مشيرةً إلى منح الفائزون بالمراكز الأولى جوائز محفزة.
// انتهى //
23:37ت م
0115