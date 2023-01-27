الرياض 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واسحققت الفرس دنانير الخالدية، لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز كأس الخليج للخيل العربية، كما حقق الجواد توليدو، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز كأس الخليج للأحصنة، فيما حققت الفرس صنست فلاش، لأبناء فيحان المنديل، كأس الخليج للأفراس، وحقق الجواد مستر فيكتور، لأبناء سالم آل علي، كأس الخليج للخيل المنتجة خليجياً.وسلم الكؤوس للفائزين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وذلك في الحفل الـ 89 ضمن موسم سباقات الرياض 2023, الذي نظمه اليوم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.في المقابل تأهل للأشواط المصاحبة لأمسية كأس السعودية، كل من: الجواد كاستل، والجواد عسفان الخالدية، والجواد بيجين، والجواد ماي ماب، والجواد رائد.وسلم مدير عام السباقات بنادي سباقات الخيل سالم بن محفوظ بطاقات التأهل للفائزين.وتضمن الحفل أحد عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأحد عشر على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1600م، فازت به الفرس ارامه، للمالك عبدالله الفراج، والشوط الثاني على مسافة 1600م، فاز به الجواد الاموي، لأبناء هيف القحطاني، والشوط الثالث على مسافة 1351م، فاز به الجواد رائد، للمالك فهد العتيبي، والشوط الرابع على مسافة 2100م، فاز به الجواد كاستل، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والشوط الخامس على مسافة 2100م، فاز به الجواد عسفان الخالدية، لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.وجاء الشوط السادس على مسافة 1200م، وفاز به الجواد بيجين، لأبناء فيحان المنديل، والشوط السابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد ماي ماب، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، والشوط الثامن على مسافة 1400م، فازت به الفرس دنانير الخالدية، لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والشوط التاسع على مسافة 2000م، فاز به الجواد مستر فيكتور، لأبناء سالم آل علي، والشوط العاشر على مسافة 1600م، فازت به الفرس صنست فلاش، لأبناء فيحان المنديل، والشوط الحادي عشر على مسافة 1600م، فاز به الجواد توليدو، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز.// انتهى //23:38ت م0118