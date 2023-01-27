القاهرة 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واسفاز فريق الإسماعيلي على ضيفه فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري.وبهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر، فيما تكبد الداخلية الخسارة السابعة له هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري دون أهداف ليرفع المقاولون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الاتحاد إلى 26 نقطة بالمركز السادس.وفي ملعب إستاد أسوان، تعادل فريق أسوان مع ضيفه طلائع الجيش بهدفين لكل منهما ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز كما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر التاسع بجدول الدوري.// انتهى //23:41ت م0119