مانشستر 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واستغلب فريق مانشستر سيتي على نظيره أرسنال بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما الليلة الماضية على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.وسجل هدف مانشستر سيتي ناثان آكي في الدقيقة 64 .وبهذه النتيجة يتأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.// انتهى //02:04ت م0004