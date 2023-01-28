القدس المحتلة 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واساستشهد فتى فلسطيني الليلة الماضية متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين.وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الفتى وديع عزيز أبو رموز (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر، خلال مواجهات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء الماضي مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة.// انتهى //03:02ت م0005