القدس المحتلة 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واسوثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لنحو 42 فلسطينياً الليلة الماضية واليوم، خلال اقتحامات واسعة لأحياء في مدينة القدس المحتلة، والتي تواصل قوات الاحتلال حصارها واقتحام ومداهمة المنازل فيها.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين، خلال اقتحامها للأغوار ونابلس وقلقيلية في الضفة الغربية.// انتهى //12:00ت م0032