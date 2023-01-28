الرباط 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، تحذيرات الأرصاد الجوية من أن موجة البرد التي تجتاح المغرب حاليًا، ستزداد حدتها حيث ستنخفض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها اليوم في عدد من المناطق.واهتمت باستقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي يزور المنامة على رأس وفد بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.وتابعت صحف السبت اهتمامها بالتطورات الخطرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في ظل تصعيد إسرائيلي هو الأخطر منذ بداية العام، مشيرة إلى استشهاد عشرة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.وتناقلت إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي شمال الصومال على يد القوات الأمريكية.وتطرقت صحف الرباط إلى دعوة هايتي أمام مجلس الأمن الدولي إلى التعجيل بإرسال قوة دولية إليها بسبب تدهور الوضع الأمني جراء عمليات الجماعات المسلحة.// انتهى //12:00ت م0033