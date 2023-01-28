الرياض 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واسأعلن مؤتمر ليب 23 والمزمع عقده في الفترة من 6 - 9 فبراير القادم بواجهة الرياض، عن مبادرة للتكفل برحلة شاملة مجانية لأبناء وبنات الوطن من أكثر من 14 مدينة ومحافظة حول المملكة، في خطوة لتسهيل وصول المبتكرين والمهتمين من الشباب لحضور أكبر مؤتمر تقني دولي، لدعم وتمكين الشباب السعودي في المجال التقني، ومنحهم الفرصة للاطلاع عن قرب على هذه التظاهرة التقنية الكبرى.وستنطلق الرحلة التي تستهدف وبشكلٍ خاص المهتمين بالتقنية والابتكار والإبداع والذكاء الاصطناعي في 4 من فبراير وتنتهي بانتهاء المؤتمر، موفرةً للمسجلين رحلة مجانية شاملة السكن والمواصلات، بالإضافة إلى العودة من الرياض لنقاط انطلاقهم المختلفة التي تشمل كل من أبها، الأحساء، والباحة، والحدود الشمالية، والدمام، والمدينة المنورة، إلى جانب بريدة، وتبوك، وجازان، وجدة، وحائل، وحفر الباطن، وعرعر، ومكة المكرمة، ونجران.يذكر أن التسجيل في الرحلة مستمر حتى 30 يناير الجاري ، ويمكن للراغبين الدخول على الرابط: leaptrip23.safcsp.sa ، لتأكيد مشاركتهم في حضور الملتقى التقني الأضخم من نوعه، الذي سيعمل ومن خلال فعالياته وأنشطته المختلفة على تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا للتقنية والابتكار، وجعلها نقطة لالتقاء قادة الفكر التقني، جاعلًا منها كذلك محطةً لجذب الشركات والاستثمارات التقنية، ولاعبًا مهمًا في عملية التحول الرقمي محليًّا وعالميًّا.وستتناول النسخة الثانية من المؤتمر، العديد من الموضوعات كالاقتصاد الابتكاري، والتقنيات المالية، والمدن الذكية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، والتقنية النظيفة، والتجارة بالتجزئة، إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى كمستقبل الطاقة والتقنيات التعليمية.// انتهى //12:02ت م0035