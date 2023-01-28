تونس 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واسجددت تونس تضامنها الكامل وغير المشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله الباسل من أجل تحرير أراضيه واسترداد حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم.وأوضحت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن موقفها يأتي إثر تتالي الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال في فلسطين وآخرها اقتحام مدينة جينين ومخيّمها في الضفة الغربية.ودعت تونس المجتمع الدولي للتحرك سريعا وتحمّل مسؤوليّاته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقاً صارخاً للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدّولي.// انتهى //12:04ت م0036