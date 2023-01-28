القاهرة 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واسسجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 29.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.082.2 تريليون جنيه، مقابل 1.052.9 مليار جنيه، أي بنسبة نمو بلغت 2.8 %.وقفز مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 4.51 % مسجلاً 16791.11 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 1.14 % ليصل إلى 3031.99 نقطة، كما أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 1.67 % إلى قيمته، ليسجل إغلاقًا عند مستوى 4534.20 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 12.8 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.524 مليار ورقة مُنَفّذة على 299 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.// انتهى //13:40ت م0040