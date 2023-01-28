القدس المحتلة 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واسوثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 400 فلسطيني في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري.وأفاد نادي الأسير في بيان أن قوات الاحتلال نفّذت خلال الساعات 24 الماضية حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية، طالت نحو 45 فلسطينياً، وأن حملة المداهمات والاعتقالات مستمرة، لافتاً النظر أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 400 فلسطيني منذ بداية العام الجاري بينهم أطفال ونساء.من جهة أخرى، أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة، وصفت جراحه بالخطيرة.وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام أحياء في البلدة القديمة ومخيم شعفاط، وحولتها لثكنة عسكرية، واعتدت على الفلسطينيين، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح وحالات اختناق.// انتهى //13:49ت م0042