مسقط 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واسارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنسبة 4ر30 في المئة ليصل إلى 32 مليار ريال عُماني حتى نهاية شهرسبتمبر من عام 2022م، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021م.وعزا المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني في تقرير له هذا الارتفاع إلى ارتفاع معدل نمو الأنشطة النفطية حتى نهاية شهر سبتمبر 2022م بالأسعار الجارية بنسبة 5ر72 في المئة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021م، إضافة إلى ارتفاع معدل النمو في أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 6ر65 في المئة خلال الفترة نفسها.وانخفض معدل نمو نشاط الإنشاءات بنسبة 2ر2 في المئة حتى نهاية شهر سبتمبر 2022م بالأسعار الجارية مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021م، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 6 آلاف و619 ريالًا عُمانيًّا.وذكر التقرير أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان حتى نهاية شهر سبتمبر 2022م ارتفعت بنسبة 5ر4 في المئة ليصل إلى 26 مليار ريال عُماني، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021م، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة النفطية حتى نهاية شهر سبتمبر 2022م بنسبة 12 في المئة بالأسعار الثابتة، إضافة إلى ارتفاع معدل نمو الأنشطة الخدمية بنسبة 5 في المئة.// انتهى //13:57ت م0043