حائل 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واسدشن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الأمام تركي بن عبد الله الملكية، المهندس محمد الشعلان مسابقة الصيد المستدام في محمية الشمال للصيد المستدام.وبين الشعلان أن محمية الشمال للصيد المستدام والتي تبعد (265) كيلو متراً عن منطقة حائل وتقع على مساحة 2000 كيلومتر مربع شمال شرق المملكة، تعد الأولى من نوعها ، وتسعى إلى المحافظة على الحياة الفطرية، وتحقيق فرص اقتصادية وتطوير الفرص التنموية للمجتمع المحلي، إضافة إلى تطوير المنتج السياحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء هذه المحمية ممارسة نشاط الصيد المنظم بأعداد محددة، والحد من الصيد غير القانوني من خلال توفير بدائل مستدامة، وتقليل الأثر على الحيوانات البرية في الطبيعة، وإحياء الموروث الشعبي.ومن جانبه أوضح المدير العام للمجتمع المحلي في هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، عبد المجيد الضبعان أن من أبرز شروط الدخول في محمية الشمال للصيد المستدام إثبات التصاريح مع إلزام تزويد المحمية عن بيات الزائرين وأن لا يزيد عدد الأشخاص بالمخيم عن 25 شخصاً، والتوقيع على اقرارات شروط المحمية، منوهاً أن أعداد المتقدمين للمسابقة تم ترشيحهم بناء على خوارزميه آلية إلى 600 متسابق موزعين على 10 فرق تتنافس يومياً.// انتهى //14:44ت م0044