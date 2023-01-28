الرياض 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واسحصل برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، على جائزة التميز الدولية كأفضل نموذج لقطاع شركات ضمان التمويل الإقليمية والدولية .وتتخصص الجهة المانحة للجائزة ( GBO ) بالبحث والتسويق في مجالات متعددة منها قطاع البنوك، والوساطة المالية، والتمويل الإسلامي، والصناديق الاستثمارية والتقنية المالية وتنمية الاعمال الدولية، كما تهتم بمتابعة مسيرة التطور والتنمية في الأسواق الدولية من حيث أفضل استراتيجيات الأعمال العالمية والاستحواذ والاندماجات الدولية وتطور العلامات التجارية واثرها على الآداء المؤسسي للقطاعات الحكومية والخاصة.ونوه مدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" هُمام هاشم بالنجاح الكبير الذي حققه البرنامج عبر الشراكة مع جهات التمويل في المملكة التي أسهمت في دعم القطاع ، مؤكدا أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" إحدى الجهات التي حظيت بالاهتمام والاثر الإقليمي والدولي نظير جهودها لتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التمويل بالتعاون مع شركائها من جهات التمويل الذي ساهم للمحافظة على الكوادر وتنمية الوظائف بنسبة سنوية بلغت 20% ، كما أضاف البرنامج قيمة فعلية في الناتج المحلي للمملكة بمقدار 3.6 مليار ريال، وعليه استحق بجدارة جائزة التميز آفاق الأعمال الدولية.// انتهى //15:13ت م0045