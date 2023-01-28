اقتصادي / اليابان تمنح تونس قرضا لتمويل برنامج الأمان الاجتماعي
السبت 1444/7/6 هـ الموافق 2023/01/28 م واس
تونس 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واس
منحت اليابان قرضاً مالياً لتونس بقيمة 280 مليون دينار تونسي، لتمويل برنامج الأمان الاجتماعي في تونس .
وجرت مراسم التوقيع على القرض في العاصمة التونسية .
وسيسهم القرض في تغطية جزء من النفقات الخاصة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي سنة 2023 ، وتغطية نفقات المنح العائلية للأطفال الذين لم يبلغوا 6 سنوات لسنة 2024 ، إضافة إلى الإستفادة من الدعم الفني الذي ستقدّمه الوكالة اليابانية للتعاون الفني لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الادماج الاقتصادي للفئات الهشة.
// انتهى //
15:23ت م
0046