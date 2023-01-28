تونس 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واسمنحت اليابان قرضاً مالياً لتونس بقيمة 280 مليون دينار تونسي، لتمويل برنامج الأمان الاجتماعي في تونس .وجرت مراسم التوقيع على القرض في العاصمة التونسية .وسيسهم القرض في تغطية جزء من النفقات الخاصة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي سنة 2023 ، وتغطية نفقات المنح العائلية للأطفال الذين لم يبلغوا 6 سنوات لسنة 2024 ، إضافة إلى الإستفادة من الدعم الفني الذي ستقدّمه الوكالة اليابانية للتعاون الفني لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الادماج الاقتصادي للفئات الهشة.// انتهى //15:23ت م0046