سكاكا 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واسواصلت أمانة منطقة الجوف تنفيذ حملة التوعية بضرورة تثبيت رمز "الاستجابة السريعة" في واجهة المحال والمنشآت التجارية، وتم خلال الشهر الجاري مسح رمز الإستجابة لـ 1120 منشأة في المنطقة ومحافظاتها.وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن أكثر من 85 متطوعا ومتطوعة شاركوا في حملة التوعية بتثبيت ملصق رمز الإستجابة والتي شملت أكثر من 36 حي خلال شهر يناير الجاري.وأكد أن أهداف المبادرة تشمل تسهيل قياس مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من المنشأة، وتعزيز المشاركة المجتمعية عن طريق طرح الفرص التطوعية ليساهم المجتمع في تطبيق الامتثال البلدي، والعمل على رفع خبرات المتطوعين والمتطوعات في القطاع البلدي، داعياً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المعتمدة والتقيد بما تنص عليه الأنظمة والتعليمات.// انتهى //22:38ت م0091