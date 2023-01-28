الجزائر 6 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واسالتقى رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي اليوم، رئيس المجلس الوطني التركي مصطفى شنطوب، على هامش أعمال الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد حالياً في الجزائر.وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرضا سبل تعزيز التعاون والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:04ت م0093