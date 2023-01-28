الرياض 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، منافسات سباق " فورمولا إي الدرعية 2023" الذي أقيم في الدرعية التاريخية، للمرة الخامسة، وذلك ضمن الموسم التاسع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".وفور وصول سمو ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.وقد شهد السباق، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم.كما شهد السباق جلالة الملك خوان كارلوس الأول ملك إسبانيا السابق، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الحسين بن عبدالله الثاني ابن الحسين ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، ومعالي رئيس ديوان سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ أحمد العبدالله الصباح، وأصحاب السمو والمعالي والمهتمون في رياضة سباقات الفورمولا وعددٌ من الضيوف.// انتهى //23:06ت م0094