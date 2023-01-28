الرياض 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واسعد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لسباق الفورمولا إي الدرعية ( الموسم التاسع )، مصدر فخر واعتزاز، وتأكيداً لحرصه -أيده الله- على تطوير القطاع الرياضي، واهتمامه الكبير بكافة التفاصيل ، ومحفزاً كبيراً للاستمرار في خدمة هذا القطاع الحيوي والمهم، لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز، من خلال استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية المتنوعة، التي تبرز قدرة المملكة -ولله الحمد- على استضافة هذه الفعاليات، بسواعد وطنية شابة، نجحت باقتدار في تحقيق النجاحات المتوالية، بفضل الله، ثم هذا الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة -حفظها الله-.وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة:" إن اهتمام سمو سيدي ولي العهد بالقطاع الرياضي، ودعمه غير المحدود، يزيدنا حماسةً وشغفاً بالعمل المتواصل، لكي تستمر بلادنا الغالية واجهةً مضيئةً، وموطناً لكل الأحداث الرياضية العالمية، تماشياً مع برامج ومستهدفات "رؤية المملكة 2030"، ولعل الاستضافات الأخيرة التي حدثت في هذا الشهر، على وجه الخصوص، بدايةً من رالي داكار، مروراً بالسوبر الإسباني، ثم الإيطالي، وصولاً لهذا اليوم، ونحن نختتم الجولة الثالثة من سباقات فورمولا إي، تؤكد حجم وقيمة هذا الدعم، والحرص من قِبل عرّاب الرؤية الملهم سيدي ولي العهد، ويحفزنا للمضي قدماً -بإذن الله- على العمل المستمر، لتحقيق تطلعات قيادتنا، لتواصل بلادنا ريادتها على مستوى العالم".// انتهى //23:37ت م0098