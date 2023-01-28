القاهرة 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واستغلب فريق فاركو على مضيفه فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد فاركو إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الثامن.يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 37 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة السادسة عشر غدًا، حيث يلتقي الزمالك مع فيوتشر، وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، وإنبي مع سموحة، بينما تأجل لقاء الأهلي مع حرس الحدود؛ لمشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.// انتهى //23:45ت م0099