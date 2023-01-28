لندن 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واستأهل فريق ساوثهامبتون إلى الدور الخامس (دور الـ 16) من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على ضيفه بلاكبول بهدفين لهدف اليوم.وضمن المسابقه نفسها، حقق اليوم بريستول سيتي فوزاً مهماً على ضيفه وست بروميتش بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما سيتم اللجوء إلى مباراة إعادة لحسم مصير خمس مباريات، بعدما تعادل فولهام وساندرلاند، وشيفيلد وينزداي وضيفه فيلتوود تاون بهدف لكل منهما.وتعادل لوتون تاون مع ضيفه جريمبسي تاون بهدفين لكل منها، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بلاكبيرن روفرز وضيفه برمنجهام سيتي.// انتهى //23:45ت م0100