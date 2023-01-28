الرياض 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بدر المجنوني اليوم، رباعو نادي الترجي بالمركز الأول وكأس بطولة المجموعات التمهيدية لرفع الأثقال للكبار بمجموع 736 نقطة، فيما حل نادي الخويلدية ثانياً بمجموع 729 نقطة، وجاء نادي الهدى ثالثاً بمجموع 707 نقطة وحل نادي الطرف رابعاً بمجموع 607 نقطة، فيما حل نادي الاتحاد خامساً بمجموع 590 نقطة، ونادي النصر سادساً بمجموع 548 نقطة، ونادي الأهلي سابعاً بمجموع 513 نقطة، ونادي الهلال ثامناً بمجموع 510 نقطة في ختام البطولة التي أقيمت منافساتها على مدار ثلاثة أيام على صالة نادي المدينة المنورة الرياضي.وشارك في البطولة 137 رباع يمثلون 16 نادياً هي: العمران، والهلال، والهدى، والخويلدية، والطرف، والنور، والسلام، والترجي، والأهلي، وضمك، والاتحاد، والصقور، وقفار، واللواء، والنصر، واليرموك.وتنافس الراعبون على الأوزان التالية: (55 – 61 – 67 – 73 – 81 – 89 – 96 – 102 – 109 – +109).// انتهى //23:55ت م0102