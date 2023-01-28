الرياض 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واستأهلت أندية: "العمران - الهدى - الهلال - الخليج - العدالة - السلام - مضر - الوحدة - المحيط - عكاظ - النور - القارة - الترجي - الخويلدية - الصفا - الابتسام" إلى الأدوار النهائية من بطولة المملكة لكرة اليد لدرجة البراعم، بعد ختام منافسات الأدوار التمهيدية التي أقيمت بمشاركة 26 فريقاً خلال الفترة من 27 - 28 يناير 2023م، في ثمان مناطق: "الرياض - الزلفي - مكة المكرمة - الرس - الطائف - الأحساء - جازان - حفر الباطن".وتأهل العمران بعد تصدره المجموعة الأولى التي أقيمت منافساتها على صالة نادي الشباب بالرياض، فيما حل الهدى وصيفاً للمجموعة، وتصدر الهلال المجموعة الثانية التي أقيمت على صالة نادي الزلفي بالزلفي، وحل الخليج وصيفاً له، فيما أقيمت المجموعة الثالثة على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، وتصدرها العدالة، وحل السلام ثانياً، وتصدر مضر ترتيب المجموعة الرابعة، وحل الوحدة ثانياً، حيث أقيمت منافساتها على صالة نادي الحزم بالرس.وفي المجموعة الخامسة جاء المحيط أولاً، وعكاظ ثانياً، والذي أقيمت على صالة نادي عكاظ بالطائف، فيما تصدر النور المجموعة السادسة التي جرت منافساتها على صالة نادي الفتح بالأحساء، وحلّ القارة وصيفاً له، وفي المجموعة السابعة تصدر الترجي الترتيب وحل الخويلدية ثانياً، وذلك على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، وتأهل الصفا متصدراً للمجموعة الثامنة والابتسام وصيفاً له، بعد إقامتها على صالة نادي الباطن بحفر الباطن.ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية من البطولة خلال الفترة من 4 - 7 مايو 2023م في المنطقة الشرقية، بمشاركة الأندية الـ 16 المتأهلة.// انتهى //23:55ت م0103