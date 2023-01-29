الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسنوه مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والتواصل الدكتور رجاء الله السلمي بزيارة وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، مساء السبت، لحلبة الدرعية التي احتضنت على مدى يومين سباقات الجولتين الثانية والثالثة من بطولة العالم للفورملا E, وشهدت متابعة عالمية واسعة، وحضور كثيف لمنافستها من مختلف أنحاء العالم.وعدّ السلمي في حديث خاص لـ "واس"، زيارة سمو ولي العهد لمقر السباقات، برهان على الدعم الكبير والمستمر لرياضة الوطن من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، الذي هيأ الظروف لتكون المملكة أنموذج مثالي وأيقونة إبداع على مستوى استضافة وتنظيم أهم الأحداث الرياضية العالمية، في مختلف الرياضات، لافتاً النظر إلى أن هذا الدعم يقابله جودة وجدية من أبناء الوطن في ضمان نجاح كل حدث رياضي يقام على أرض المملكة.وأثنى مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والتواصل على التغطية الإعلامية الضخمة التي حظيت بها جولتي بطولة العالم للفورملا E بالدرعية، وعلى الجهود المبذولة في تقديم عمل احترافي متخصص ومثالي، لنقل الحدث للعالم أجمع بصورة أظهرت قدرة المملكة على أن تكون محوراً للعالم ووجهة للرياضيين والكيانات الرياضية.// انتهى //01:00ت م0001