مدريد 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسقاد بيدرو جونزاليس لوبيز فريقه برشلونة للتتويج بلقب بطل الشتاء في الدوري الإسباني لكرة القدم عقب الفوز على جيرونا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز قادش على ريال مايوركا 2 / صفر، وأشبيلية على إلتشي 3 / صفر، وفوز ريال بيتيس على خيتافي 1 / صفر.وعزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق ست نقاط أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.وفي المباراة الثانية، فاز فريق قادش على ريال مايوركا 2 / صفر، وسجل هدفي قادش ثيو بونجوندا في الدقيقة العاشرة وأليخاندرو فرنانديز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، ورفع قادش رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد ريال مايوركا عند 25 نقطة في المركز العاشر.وفي المباراة الثالثة، فاز أشبيلية على إلتشي 3 / صفر، وسجل أهداف أشبيلية يوسف النصيري (هدفان) في الدقيقتين 29 والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وماركوس أكونيا في الدقيقة 43 ، ورفع أشبيلية رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد إلتشي عند ست نقاط في المركز العشرين الأخير.وفي المباراة الرابعة، فاز ريال بيتيس على خيتافي بهدف نظيف سجله بورخا إيجليسياس في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.// انتهى //02:00ت م0002