مانشستر 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واستأهل مانشستر يونايتد لدور الـ 16 بكأس الاتحاد الانجليزي بعد فوزه على ضيفه ريدينج بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أولدترافورد في إطار دور الـ 32 من الكأس.سجل ثلاثية اليونايتد كل من كاسيميرو (هدفان) في الدقيقتين 54 و58، وفريد بالدقيقة 65، بينما أحرز اللاعب أمادو ساليف هدف ريدينج الوحيد في الدقيقة 72.وبهذا يلحق مانشستر يونايتد بدور الـ 16 مع كل من مانشستر سيتي وتوتنهام وبريستول سيتي وساثهامبتون وليدز يونايتد وليستر سيتي.// انتهى //02:29ت م0003