الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يتوج سعود بن سلمان وأبناء هيف القحطاني بكأسَي الملكولي العهد يشهد سباق فورمولا إي الدرعية 2023محمد بن ناصر يرعى حفل تدشين مهرجان عسل جازانخالد الفيصل يُدشّن حي حراء الثقافي بمكة المكرمة.. اليوممنتدى الأحساء.. إبراز الفرص الاستثمارية والإمكانات الواعدةفيصل بن نواف يستعرض نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذيةمايك بومبيو: ولي العهد السعودي شخصية تاريخية على المسرح العالميالخارجية: حرق المصحف تطرف يستفز المسلمينإنجاز 75 % من صيانة طريقي الأمير متعب والخليفة عمرأنسنة مكة المكرمة.. أسلوب مبتكر في تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياةمقتل ثمانية مستوطنين في القدس.. وتخوف إسرائيلي من عمليات مماثلةالانتفاضة الفلسطينية الثالثة قادمةتحميل دمشق مسؤولية هجوم الكلورينإيران تعدم أكثر من خمسين شخصاً خلال شهروأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( لغة الطموح ) : بخطوات وبصمات متلاحقة، تطوي المملكة توقيتات إنجازاتها، وتختصر المدى الزمني لمستهدفات رؤيتها الطموحة للاقتصاد المزدهر في كافة القطاعات، وتحقيق المجتمع الحيوي المواكب لروح العصر وابتكاراته.وتابعت : لقد حددت المملكة التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المُقبلين، والتي أعلنها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار – حفظه الله – والأولويات الأساسية التي تعزز تنافسيتها عالمياً وما تحققه من مكتسبات حضارية، ومسوغات ريادة متزايدة بمشاريع وإنجازات فريدة، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار. في إطار هذه الخطوات، والسباق الواثق لاستشراف استحقاقات الغد بركائز محلية وبأبعاد إقليمية، تنطلق بعد أيام أعمال مؤتمر”ليب 23 ” في نسخته الثانية تحت عنوان “نحو آفاق جديدة”، وهو أكبر ملتقى تقني دولي، لتضيف المملكة من خلاله قفزة نوعية اقتصادية ضخمة بشراكات وصفقات استثمارية، وترسخ مكانتها كمركز للتقنية والابتكار والتحول الرقمي، في (تنمية أنموذج) لوطن لا يعرف تثاؤباً ولاركوناً، إنما إرادة ملهمة، وتفاعلاً حياً من أبنائه وبناته للحاضر والمستقبل.وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( ثلاثية المواهب والمال والابتكار ) : ظهرت الشركات التي وصفت لاحقا بـ"أحادية القرن"، أو التي يطلق عليها اسم "اليونيكورن" باللغة الإنجليزية منذ 2005، ومع ذلك لم يظهر هذا المصطلح إلا في 2013 عندما صاغته ألين لي في تقرير خاص عما سمته نادي وحيدات القرن، وهي الشركات الخاصة الناشئة التي حصلت على تمويل واحد على الأقل من رأس المال المؤسسي، ولديها قيمة سوقية تقديرية بمليار دولار أو أكثر. هذا التعريف يحدد صفات مهمة للشركات التي تصنف كوحيدات قرن، فهي شركة خاصة ناشئة، حصلت على تمويل مؤسسي من صناديق استثمارية ولم تطرح في اكتتاب عام، وأصبحت قيمتها السوقية مليار دولار أو أكثر عند الطرح أو الاكتتاب. ومن المناسب الإشارة إلى أن ألين لي، التي صاغت هذا المصطلح في 2013، شريك مؤسس في شركة Cowboy Ventures، المختصة في دعم شركات التكنولوجيا منذ مراحلها الأولى وتحولها إلى علامات تجارية، وقد وضعت سؤالا مهما في تقريرها عن سبب توجه المستثمرين نحو تمويل شركات بهذا الحجم الضخم، ووضعت قاعدة أساسية، هي أن الصندوق الاستثماري بحجم 400 مليون دولار يحتاج إلى أن يستثمر بنسبة 20 في المائة ليستعيد استثماراته الأولية في شركتين تصبح قيمة كل واحدة مليار دولار عند الاستحواذ عليها أو طرحها للاكتتاب في أسواق المال، أو 20 في المائة في شركة واحدة تصبح قيمتها ملياري دولار.واستدركت : لكن، ما احتمالات تحقيق شركة خاصة ناشئة قيمة مليار دولار عند الطرح في الأسواق المالية؟ لذا تمت دراسة بيانات شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، التي بدأت منذ كانون الثاني (يناير) 2003 وبلغت قيمتها مليار دولار، ولاحظت أن هناك أربع شركات من نوع وحيدات قرن نشأت خلال العقد الأول من القرن الحالي، وتعد شركة فيسبوك الرائدة في ذلك، وكانت الشركات تندرج في أربعة نماذج أعمال رئيسة: التجارة الإلكترونية، الشركات الموجهة نحو المستهلكين، البرمجيات كخدمة، وبرامج المؤسسات. وتبين أن الشركات الموجهة نحو المستهلك أكثر قدرة على جمع الأموال، لكن الشركات الموجهة نحو المؤسسات كانت الأكثر قيمة في المتوسط، وكلما كانت الشركة الناشئة من مجموعة مؤسسين أعمارهم 30 عاما فأكثر، والمتعلمين جيدا وعملوا معا مدة طويلة كانت فرص نجاح الشركة كبيرة، وأصبحت سان فرانسيسكو المكان المفضل لشركات وحيدات قرن، وليس وادي السيليكون، كما كانت الحال في نهاية القرن الماضي، ويتركز في الولايات المتحدة والصين نحو 80 في المائة من تلك الشركات، بينما يتوزع الباقي في 40 دولة ومنطقة حول العالم، وشهدت الهند نموا كبيرا في الشركات أحادية القرن، خاصة العاملة في مجال التكنولوجيا، حيث باتت تحتل المرتبة الثالثة.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( القوة الناعمة ) : ترتكن المملكة على موروث ثقافي وحضاري عالمي، يحكي مراحل تطور الإنسان في أرض الجزيرة العربية، وفي ظل رؤية 2030 يحظى هذا الموروث بدعم غير محدود من ولاة الأمر، وكذلك من كل القطاعات المعنية في البلاد، إذ تعهدت الرؤية باكتشاف هذا الموروث والمحافظة عليه، واستثماره في صورة مشروعات سياحية وترفيهية، تكشف الوجه الحقيقي للمملكة وماضيها العتيق وحضارتها الموغلة في القدم، إذ تدرك الرؤية أن صناعة الثقافة هي الخط الاستراتيجي، ليكون المجتمع السعودي مجتمعاً معرفياً قادراً على إنتاج المعرفة وصناعة الثقافة.وأضافت : وفي السنوات الأخيرة خطت المملكة خطوات جادة ومهمة من أجل اكتشاف الموروث الثقافي والحضاري، والوصول به إلى العالمية من خلال آليات محددة، ورؤية وقراءة جيدة، لما ينبغي أن تقوم به المملكة للنهوض بتراثها، وقد كان لها ما أرادت وأكثر، عبر حزمة من البرامج والخطط التي أثمرت عن اكتشافات أثرية وتراثية مهمة، سرعان ما انضمت إلى قائمة التراث العالمي، وبالتالي وضعت البلاد في مقدمة الدول صاحبة التاريخ العريق في الإرث الثقافي والحضاري والقوة الناعمة. ولم يكن للمملكة أن تحقق ما حققته في هذا المجال، لولا أنها تعاملت مع موروثها الثقافي والحضاري بأنه ليس مجرد ترف لفظي، يستوعب تطور قنوات التبادل الثقافي والفني من أشكاله التقليدية، وقررت إبراز قوتها الناعمة، والوصول بها إلى الفضاءات العالمية، وهنا تشكل الدبلوماسية الثقافية الوجه الأبرز لسياسات القوة الناعمة في المملكة، لبلورة هذا المفهوم في العصر الحديث، في إطار تطوير العلاقات الدولية، كون صناعة الثقافة تلعب دوراً جوهرياً في صناعة القوى الناعمة للدول.وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( أمن حدود المملكة.. وحماية المنظومة الاقتصادية ) : الجرائم التي يمكن أن يطال أثرها السلبي منظومة الاقتصاد الـوطني متنوعة ومتشعبة.. وعلـيه فإن مكافحة هذه التجاوزات وتهديداتها تأتي كأولوية من لدن حكومة المملكة العربية السعودية، وهو ما يتجسد في الجهود الملموسة من مختلف الأجهزة الحكومية الـتي تصل الـلـيل بالـنهار في سبيل حماية الأمن والتصدي لمختلف أنماط هذه التهديدات. لنتوقف بإمعان عند الـذي أسفرت عنه الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالـفي أنظمة الإقامة والـعمل وأمن الحدود، الـتي تمت في مناطق المملـكة كافة، وذلـك لـلـفترة من 6 / / 26 حتى 1444 هـ الموافق من 19 حتى 2023 / 1/ 25 7/ 3 م، عن النتائج التالية : بلغ إجمالـي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16301 مخالف، منهم (9274 ) مخالفا لنظام الإقامة، و(4395 ) مخالفا لنظام أمن الحدود، و 2632 مخالفا لنظام العمل. جميع هـذه التفاصيل آنفة الذكر وما يلتقي معها من الأبعاد الأمنية المصاحبة لها تؤكد أن كل من تسول لـه نفسه ارتكاب مثل هـذه الجرائم فسيجد العقاب الـرادع، كما تعزز مسؤولية المجتمع في استشعار حجم هذه المخاطر والإبلاغ عن من تورط بها بشكل أو بآخر حماية للفرد ومسيرة التنمية الوطنية.// انتهى //05:01ت م0006