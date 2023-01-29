القدس المحتلة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واساستشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها على شاب فلسطيني شرق مدينة قلقيلية مما أدى لاستشهاده على الفور.في السياق ذاته، نفّذ مستوطنون اليوم سلسلة من الاعتداءات على المدن والمنازل الفلسطينية، واقتحموا بلدة ترمسعيا بمدينة رام الله، وأحرقوا منزلاً ومركبات فلسطينية.وأوضح منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان معتز بشارات أن مجموعات من المستوطنين أقدمت فجر اليوم على تدمير منشآت زراعية في الأغوار الشمالية، بالتزامن مع إغلاق عدة طرق في المنطقة ذاتها، ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة.// انتهى //07:27ت م0008