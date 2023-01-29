جدة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واساختتمت بطولة دوري الفروسية 10 فعاليتها أمس, بمركز المطبقاني للفروسية بمحافظة جدة بإقامة ثلاثة أشواط.وحقق الفارس عمار باحبيشي على الجواد إليزاس المركز الأول في شوط المبتدئين 2 وحصل الفارس عبدالرحمن قحل على الجواد بابريكا على المركز الأول في الشوط الصغير, فيما حقق الفارس عبدالله الشربتلي على الجواد كانابيس على المركز الأول في الشوط الكبير.يذكر أن عدد المشاركين في البطولة بلغ 240 فارساً وفارسة من جميع الدرجات.// انتهى //08:10ت م0010