نجران 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسشارك فرع بنك التنمية الاجتماعية بنجران في "مهرجان شرورة الشتوي الخامس".وتتمثل مشاركة الفرع عبر جناح مخصص يقوم بالإجابة على استفسارات الزوّار، إلى جانب مشاركة ما يزيد عن 60 أسرة منتجة.وأوضح مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بنجران محفوظ عسيري، أن هذه المشاركة تأتي بهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة باعتبارها اقتصاداً محلياً داعماً للمنطقة ومحافظاتها، مشيراً إلى أن معرض الأسر المنتجة يتضمن 20 ركناً، ويتم من خلال الأركان تدوير الأسر حتى تعم الفائدة على الجميع خلال فترة المعرض.// انتهى //08:57ت م0011