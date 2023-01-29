سكاكا 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسرفعت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية الحديثة 1000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم في نطاق البلدية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في إطار الحملة المكثفة التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظات والقرى التابعة لها.كما قامت الفرق الميدانية التابعة لبلدية الحديثة بإزالة 1500 طن من الأنقاض والمخلفات وسحب عدد من السيارات التالفة من الشوارع والأحياء.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للتعاون معها وتقديم البلاغات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي عبر الأجهزة الذكية.// انتهى //08:58ت م0012