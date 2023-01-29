الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسبحث أصحاب المعالي أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون التقرير النهائي للحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية.جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، اليوم عبر الاتصال المرئي، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته الـ154 التحضيرية للدورة الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، برئاسة معالي وزير المالية في سلطنة عمان سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، -رئيس الدورة الحالية-، وبحضور معالي وزير دولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن هادي الحسيني، ومعالي وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري، ومعالي وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني أحمد الزيودي، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ووزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، ومعالي وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير التجارة في المملكة العربية السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ووكيل وزارة المالية بدولة قطر خلف بن أحمد المناعي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر سلطان بن راشد الخاطر، ووكيل وزارة المالية بدولة الكويت أسيل سليمان المنيفي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة مكلف بدولة الكويت محمد مخلف العنزي، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.كما ناقش الاجتماع عدة مواضيع، من ضمنها معالجة تباين الآراء الفنية بين دول مجلس التعاون الواردة في التقرير، وذلك تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري حيال صلاحيات الفريق التفاوضي، وآليات عمله.// انتهى //15:52ت م0091