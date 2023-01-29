عرعر 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واستستهوي نبتة الكمأة المعروفة بـ"الفقع" هذه الأيام, عشاق الصحراء للبحث عن هذا الفطر البري الموسمي تحت الأرض بعد سقوط وتعاقب أمطار "الوسم "وارتواء الأرض.منطقة الحدود الشمالية من أفضل الأراضي التي ينبت فيها نبتة الكمأة, حيث يتكاثر في صحاريها نبات الرقوق والجريد التي من علامات ظهور الفقع بجانبه، كما تشتهر بأنواع مختلفة مثل: (الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر والخلاسي بلونه الأحمر).ويعد "الفقع" من الأطباق الرئيسة في موائد الشتاء حيث يطبخ بأشكال متنوعة مثل الفقع مع السمن والخبز والفقع المشوي وكبسة الفقع وقصديرية الفقع وغيرها من الأطباق.وأوضح رئيس فريق تباشير الخير بالمنطقة سالم العنزي, أن أفضل أوقات لقط الفقع من الصباح الباكر وحتى الساعة 11 صباحاً, فيما لا يفضل لقط الفقع في أوقات الظهيرة نظراً لانخفاض الأرض ويعاد البحث بعد العصر حتى غروب الشمس.وتصل أسعار الفقع حسب الحجم والنوع والجودة، حيث يبلغ سعر "1.5 كجم" تقريباً من 350 ريالاً وأكثر، وتتأثر الأسعار بحسب العرض والطلب , وفي بداية ظهور الفقع تكون الأسعار مرتفعة وتنخفض تدريجياً مع وفرة المعروض في البسطات الشعبية في مدن ومحافظات المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة.// انتهى //15:59ت م0093