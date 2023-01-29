نجران 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسنَوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الرئيس الفخري للجنة تراحم بالمنطقة , بالدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالمنطقة "تراحم" لخدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، مشيداً بما تقدمه اللجنة من برامج وفعاليات تصب في مصلحتهم، وتسهم في جعلهم عناصر فاعلة في مجتمعهم ووطنهم .جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير سجون منطقة نجران اللواء محمد بن سيف الشهراني ، وعضو اللجنة أمين الصندوق عبدالله بن صالح الصقري، والمدير التنفيذي أحمد بن ناجي الحارثي.واطَّلَعَ سمو أمير منطقة نجران خلال اللقاء على التقرير السنوي لمنجزات لجنة تراحم 2022م ، الذي اشتمل على الإنجازات والخدمات التي قدمتها اللجنة خلال العام المنصرم سواءً في مسار الرعاية الأساسية ومسار العناية الأسرية ومسار تنمية القدرات ، وجهود اللجنة في الحملة الرمضانية "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة" ، ومشاركة المستفيدين في الأعياد ، ودعمهم بتوزيع قسائم الحقيبة والزي المدرسي ، وكسوة الشتاء ، وتوزيع قسائم برنامج السلة الغذائية ، إضافةً إلى توقيع لجنة تراحم لعدد الشراكات المجتمعية ، ومشاركاتها في المناسبات الوطنية.//انتهى//16:09ت م0095