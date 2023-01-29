الخرطوم 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسالتقى وزير العدل السوداني محمد سعيد الحلو بمكتبه اليوم، بالخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر الذي وصل الخرطوم في وقت سابق اليوم.وأكد الوزير خلال اللقاء التزام بلاده بالتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الدولي في كل مايعني حقوق الإنسان، انطلاقا من توقيعه على كافة المعاهدات الدولية.واضاف ان السودان حريص على إنفاذ القوانين، وتقديم جميع مرتكبي الجرائم للعدالة، لكفالة سيادة حكم القانون.بدوره كشف رئيس الآلية السودانية لحقوق الإنسان بوزارة العدل جمعة الوكيل الأعيسر، عن إطلاق جميع المعتقلين بالسجون على خلفية التظاهرات الأخيرة.// انتهى //16:09ت م0096