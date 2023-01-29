الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسعقد اليوم الاجتماع الاستثنائي الـ118 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي وزير المالية بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- سلطان بن سالم الحبسي، بحضور معالي وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة،ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان, ووكيل وزارة المالية بدولة قطر خلف بن أحمد المناعي، ووكيل وزارة المالية بدولة الكويت أسيل سليمان المنيفي، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وتابع أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024م، وفق البرنامج الزمني المعتمد من قبل اللجنة، واستكمال التنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق خطة عمل السوق الخليجية المشتركة للفترة 2022 - 2024 م المعتمدة، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والأربعين "التاسع من ديسمبر 2022م، بالرياض" المتضمن تكليف اللجنة بالمتابعة.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على ما تم بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م، وأصدرت القرارات المناسبة حيالها.// انتهى //16:11ت م0097