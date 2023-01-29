الخرطوم 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسعقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الفترة الانتقالية بتشاد الفريق محمد إدريس ديبي اليوم بإنجمينا، جلسة مباحثات ثنائية تطرقت لمسيرة العلاقات التأريخية التي تربط بين البلدين.وتناولت المباحثات آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره، بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي، بجانب قضايا الحدود المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.واعرب ديبي عن شكره وتقديره لرئيس المجلس السيادة على تلبيته للدعوة لزيارة تشاد، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط إنجمينا بالخرطوم.// انتهى //16:11ت م0098