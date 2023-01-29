يريفان 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم في العاصمة الأرمينية يريفان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يزور البلاد حاليًا.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح له، أن اللقاء تناول سُبل تطوير العلاقات بين مصر وأرمينيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات والأزمات الإقليمية والدولية منها مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.// انتهى //16:32ت م0100