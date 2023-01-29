الرياض 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي والغينيِّين بالخارج في جمهورية غينيا الدكتور موريساندا كوياتي.وجرى خلال اللقاء بحث أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في الشؤون الإنسانية والإغاثية، وآليات دعم العمل الإنساني في جمهورية غينيا.وأشاد وزير خارجية غينيا بالدور الإنساني الفاعل والمؤثر للمملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي، منوهاً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.// انتهى //16:33ت م0102