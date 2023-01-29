جيزان 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واسبدأت أمس , فعاليات برنامج " سمرة وشتاء " الترفيهي المقام ضمن برامج ونشاطات شتاء جازان "أجمل وأدفا" وذلك في الشاطئ الرملي بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.وتحوي الفعاليات التي تستهدف أهالي منطقة جازان وزوارها عدداً من المطاعم والمقاهي، والجلسات البحرية الخاصة، والتصوير، والألعاب ومنها: اللعب بالنار والرسم والفن التشكيلي وغيرها من النشاطات التي تستهوي زوار الشاطئ خلال الفترة المسائية على مدار الأسبوع.وشهد البرنامج إقبالاً في أول أيامه من المتنزهين والزوار الذي أعربوا عن سعادتهم بزيارة موقع تنفيذ البرنامج وما يتضمنه في نشاطات ترفيهية تحقق المتعة والفائدة للجميع.//انتهى//16:34ت م0103